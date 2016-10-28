نصائح تساعدك على تخطى توترك من إلقاء خطاب أمام الجمهور

نشر موقع “Wiki How” دراسة جديدة للتعامل مع التوتر عند إلقاء خطاب أمام الناس، وقال التقرير :"معظمنا يصيبه حالة من التوتر قبل تقديم خطاب، ومن الممكن أن يؤثر التوتر سلبا عليه، ولكن فى خطوات سهلة و بسيطة يمكنك السيطرة على توترك وهى كالتالى:

- كتابة ما الذى يجعلك تشعر بالتوتر فى ورقة.

- حاول أن تبعد نفسك قدر المستطاع عن الأفكار السلبية التى تدور فى دماغك.

- اعرف دايما أنك لست الوحيد الذى يخاف من التحدث أمام الناس.

- حضر عناوين تفكرك بالمحاور الأساسية فى خطابك.

- اعرف موضوعك جيدا، اختر دائما كل ما هو قريب إلى قلبك.

- تعرف على نوع الجمهور الذى سيستمع لك ، لمعرفة الطريقة التى تجذبه لك.

- اكتب الخطاب بالطريقة التى تناسبك ، لتبدو أسهل عند التحدث فيها.

- تعرف على مكان العرض الذى يخصك ، و حاول ان تتدرب أكثر من مرة فى نفس المكان.

- اسأل عن مدة و وقت إلقاء خطابك ، إذا كان أمامك اختيارات اختر ما يناسبك.

- تدرب على إلقاء خطابك أمام مرآة مع نفسك لإزالة التوتر.

- ركز دائما على المقدمة.

- اختر مجموعة من أصدقائك المقربين و تدرب أمامهم لكسر حاجز الخوف.

- نم جيدا قبل يوم العرض.

- تناول وجبة إفطار تحبها لإعطائك الطاقة التى تحتاجها.

- ارتد ما تحب بطريقة منسقة لتشعر بثقة فى نفسك.

- حاول الاسترخاء قليلا قبل العرض بأخذ نفس عميق لتريح أعصابك.

- استخدم الصور المفضلة لك فى مخيلتك لتهدئة اعصابك.

- حاول الذهاب على الأقدام لمكان العرض للحصول على الهواء النقى.

- ابتعد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين ( الشاى – القهوة أو غيرهم ) .

- تحدث بثقة حتى يصل هذا الإحساس إلى المستمعين.

- ابحث عن وجوه مألوفة لك بين الجموع لإعطائك الراحة حين تتحدث.