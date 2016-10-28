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نصائح تساعدك على تخطى توترك من إلقاء خطاب أمام الجمهور

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نصائح تساعدك على تخطى توترك من إلقاء خطاب أمام الجمهور نصائح تساعدك على تخطى توترك من إلقاء خطاب أمام الجمهور

>كتبت لميس محمد

نشر موقع “Wiki How”  دراسة جديدة للتعامل مع التوتر عند إلقاء خطاب أمام الناس، وقال التقرير :"معظمنا يصيبه حالة من التوتر قبل تقديم خطاب، ومن الممكن أن يؤثر التوتر سلبا عليه، ولكن فى خطوات سهلة و بسيطة يمكنك السيطرة على توترك وهى كالتالى:

-          كتابة ما الذى يجعلك تشعر بالتوتر فى ورقة.

-          حاول أن تبعد نفسك قدر المستطاع عن الأفكار السلبية التى تدور فى دماغك.

-          اعرف دايما أنك لست الوحيد الذى يخاف من التحدث أمام الناس.

-          حضر عناوين تفكرك بالمحاور الأساسية فى خطابك.

-          اعرف موضوعك جيدا، اختر دائما كل ما هو قريب إلى قلبك.

-          تعرف على نوع الجمهور الذى سيستمع لك ، لمعرفة الطريقة التى تجذبه لك.

-          اكتب الخطاب بالطريقة التى تناسبك ، لتبدو أسهل عند التحدث فيها.

-          تعرف على مكان العرض الذى يخصك ، و حاول ان تتدرب أكثر من مرة فى نفس المكان.

-          اسأل عن مدة و وقت إلقاء خطابك ، إذا كان أمامك اختيارات اختر ما يناسبك.

-          تدرب على إلقاء خطابك أمام مرآة مع نفسك لإزالة التوتر.

-          ركز دائما على المقدمة.

-          اختر مجموعة من أصدقائك المقربين و تدرب أمامهم لكسر حاجز الخوف.

-          نم جيدا قبل يوم العرض.

-          تناول وجبة إفطار تحبها لإعطائك الطاقة التى تحتاجها.

-          ارتد ما تحب بطريقة منسقة لتشعر بثقة فى نفسك.

-          حاول الاسترخاء قليلا قبل العرض بأخذ نفس عميق لتريح أعصابك.

-          استخدم الصور المفضلة لك فى مخيلتك لتهدئة اعصابك.

-          حاول الذهاب على الأقدام لمكان العرض للحصول على الهواء النقى.

-          ابتعد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين ( الشاى – القهوة أو غيرهم ) .

-          تحدث بثقة حتى يصل هذا الإحساس إلى المستمعين.

-          ابحث عن وجوه مألوفة لك بين الجموع لإعطائك الراحة حين تتحدث.


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