نصائح تساعدك على تخطى توترك من إلقاء خطاب أمام الجمهور

>كتبت لميس محمد
نشر موقع “Wiki How” دراسة جديدة للتعامل مع التوتر عند إلقاء خطاب أمام الناس، وقال التقرير :"معظمنا يصيبه حالة من التوتر قبل تقديم خطاب، ومن الممكن أن يؤثر التوتر سلبا عليه، ولكن فى خطوات سهلة و بسيطة يمكنك السيطرة على توترك وهى كالتالى:
- كتابة ما الذى يجعلك تشعر بالتوتر فى ورقة.
- حاول أن تبعد نفسك قدر المستطاع عن الأفكار السلبية التى تدور فى دماغك.
- اعرف دايما أنك لست الوحيد الذى يخاف من التحدث أمام الناس.
- حضر عناوين تفكرك بالمحاور الأساسية فى خطابك.
- اعرف موضوعك جيدا، اختر دائما كل ما هو قريب إلى قلبك.
- تعرف على نوع الجمهور الذى سيستمع لك ، لمعرفة الطريقة التى تجذبه لك.
- اكتب الخطاب بالطريقة التى تناسبك ، لتبدو أسهل عند التحدث فيها.
- تعرف على مكان العرض الذى يخصك ، و حاول ان تتدرب أكثر من مرة فى نفس المكان.
- اسأل عن مدة و وقت إلقاء خطابك ، إذا كان أمامك اختيارات اختر ما يناسبك.
- تدرب على إلقاء خطابك أمام مرآة مع نفسك لإزالة التوتر.
- ركز دائما على المقدمة.
- اختر مجموعة من أصدقائك المقربين و تدرب أمامهم لكسر حاجز الخوف.
- نم جيدا قبل يوم العرض.
- تناول وجبة إفطار تحبها لإعطائك الطاقة التى تحتاجها.
- ارتد ما تحب بطريقة منسقة لتشعر بثقة فى نفسك.
- حاول الاسترخاء قليلا قبل العرض بأخذ نفس عميق لتريح أعصابك.
- استخدم الصور المفضلة لك فى مخيلتك لتهدئة اعصابك.
- حاول الذهاب على الأقدام لمكان العرض للحصول على الهواء النقى.
- ابتعد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين ( الشاى – القهوة أو غيرهم ) .
- تحدث بثقة حتى يصل هذا الإحساس إلى المستمعين.
- ابحث عن وجوه مألوفة لك بين الجموع لإعطائك الراحة حين تتحدث.
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