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خلدون المبارك:«مبادلة» تدعم أهداف حكومة أبوظبي

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خلدون المبارك:«مبادلة» تدعم أهداف حكومة أبوظبي خلدون المبارك:«مبادلة» تدعم أهداف حكومة أبوظبي

قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة، إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أرسى أسساً راسخة للحوكمة أدت إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية تفخر «مبادلة» بكونها جزءاً منها.

أولويات

وأكد في كلمة له بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي لحكومة أبوظبي: «عملت مبادلة منذ تأسيسها في عام 2002 على دعم الأهداف والأولويات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وذلك من خلال تطوير 11 قطاعاً اقتصادياً عالمياً وتوفير أكثر من 18 ألف وظيفة داخل دولة الإمارات».

وقال المبارك: «نفخر في مبادلة بإسهامنا في دعم رؤية أبوظبي ودولة الإمارات الرامية إلى بناء يتسم بالتنوع والتكامل مع الاقتصاد العالمي، وسوف نواصل المسيرة في تحقيق هذه الرؤية».

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