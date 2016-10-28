منصور بن زايد يزور المتحف الوطني العماني

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس المتحف الوطني بمسقط، وذلك على هامش زيارة سموه لسلطنة عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة بين الإمارات والسلطنة.

واستمع سموه في الزيارة التي رافقه خلالها خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، إلى شرح موجز عن المتحف المبني على مساحة 13700 متر مربع ويضم 14 قاعة.

زيارة

وكان في استقبال سمو الشيخ منصور بن زايد جمال بن حسن الموسوي القائم بأعمال مدير عام المتحف الوطني وعدد من المسؤولين بالمتحف.

وسجل سموه في ختام زيارته للمتحف كلمة في سجل الزوار جاء فيها: «سعدت كثيراً بما شاهدته خلال زيارتي للمتحف الوطني العماني الذي يعد مرجعاً مهماً للأجيال القادمة حول ما قدمه رجالات الدولة الأوائل من العطاء بأفعالهم العظيمة التي لم تسطر تاريخ السلطنة فحسب بل تاريخ منطقة الخليج العربي كلها».