أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منصور بن زايد يزور المتحف الوطني العماني

Google+ Print
منصور بن زايد يزور المتحف الوطني العماني منصور بن زايد يزور المتحف الوطني العماني

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس المتحف الوطني بمسقط، وذلك على هامش زيارة سموه لسلطنة عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة بين الإمارات والسلطنة.

واستمع سموه في الزيارة التي رافقه خلالها خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، إلى شرح موجز عن المتحف المبني على مساحة 13700 متر مربع ويضم 14 قاعة.

زيارة

وكان في استقبال سمو الشيخ منصور بن زايد جمال بن حسن الموسوي القائم بأعمال مدير عام المتحف الوطني وعدد من المسؤولين بالمتحف.

وسجل سموه في ختام زيارته للمتحف كلمة في سجل الزوار جاء فيها: «سعدت كثيراً بما شاهدته خلال زيارتي للمتحف الوطني العماني الذي يعد مرجعاً مهماً للأجيال القادمة حول ما قدمه رجالات الدولة الأوائل من العطاء بأفعالهم العظيمة التي لم تسطر تاريخ السلطنة فحسب بل تاريخ منطقة الخليج العربي كلها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية