طحنون بن محمد وسيف بن زايد يحضران أفراح المنصوري والهاجري

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، مساء أمس، حفل زفاف سيف راشد سيف آل سالمين المنصوري، إلى كريمة زايد حصين الهاجري الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في منطقة الخبيصي بمدينة العين.

كما حضر الحفل الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان.