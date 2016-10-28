«صحة دبي» تتفاهم مع 34 شركة للتوسع في خدمات التأمين الصحي

فتحت هيئة الصحة بدبي آفاقاً جديدة أمام جمهور المتعاملين معها وأفراد المجتمع ممن تشملهم منظومة الضمان الصحي للاستفادة من جميع الخدمات الطبية عالية الجودة، حيث أبرمت الهيئة مجموعة اتفاقيات مع شركة نكستكير و 34 شركة تأمين، تكفل بمقتضاها تقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم في إمارة دبي وفق أرقى المستويات، المتناسبة لكل باقة من باقات التأمين، والتي بدأت الهيئة توفيرها منذ شهر مايو الماضي، في خدمات الطوارئ والحوادث في مستشفى راشد، ومستشفى لطيفة، حيث تم علاج قرابة 5000 مريض، عبر شركات التأمين الصحي، منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وقال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن الهيئة ماضية في تطوير منظومة التأمين الصحي بما يحقق سعادة أفراد المجتمع، ويؤسس لأنماط حياة سليمة، لافتاً معاليه إلى أن لدى مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية القدرات والتجهيزات والكوادر المميزة، التي تمكنها من استيعاب المشمولين بالتأمين الصحي في دبي، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، وذلك وفق مراحل تدريجية لضمان الجودة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.

ومن المقرر أن يبدأ كل من مستشفيي راشد ولطيفة إلى جانب مركز المنخول الصحي، في استقبال جمهور المتعاملين المشمولين بالتأمين الصحي، اعتباراً من 7 نوفمبر المقبل، للاستفادة من خدمات الهيئة.

شراكة

وكانت هيئة الصحة بدبي قد شهدت توقيع اتفاقية شراكة امس بينها وبين شركة نكستكير و34 شركة تأمين، حيث وقع عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن الشركات كريستان جرجويان المدير التنفيذي لشركة نكستكير، بحضور عدد كبير من مسؤولي الهيئة والشركات.

تدرج

في الوقت نفسه أوضح معالي القطامي أن الهيئة تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين، ومن ثم توسيع نطاق الخدمات التي بدأت بمستشفى راشد، ثم لطيفة، إلى جانب مركز المنخول، وهم من المنشآت الصحية المعتمدة دولية، التي تعتز بها الهيئة.

مراكز رعاية

من جانبه ذكر الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، أنه حسب الإطار الزمني فإن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستبدأ في الدخول إلى النظام من منتصف شهر نوفمبر المقبل، ومن ثم ستكون جميع مرافق الهيئة مشمولة بالتأمين الصحي مع بداية العام 2017.