سيف بن زايد: محمد بن زايد يواصل بناء المواطن المعاصر

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يواصل نهج الآباء في بناء المواطن الإماراتي المعاصر وذلك بإقرار سموه مادة التربية الأخلاقية.

ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر»، صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدداً من الطلبة، معلقاً سموه: «بمبادرة سموه لإقرار مادة التربية الأخلاقية.. سيدي الشيخ محمد بن زايد، يواصل نهج الآباء في بناء المواطن الإماراتي المعاصر».