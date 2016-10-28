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حاكم الشارقة يوجه بتنفيذ طريق مزدوج باتجاه سهيلة الذيد

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حاكم الشارقة يوجه بتنفيذ طريق مزدوج باتجاه سهيلة الذيد حاكم الشارقة يوجه بتنفيذ طريق مزدوج باتجاه سهيلة الذيد

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنفيذ طريق مزدوج باتجاه سهيلة الذيد يربط المنطقة بأكملها، مستندين إلى أعلى المواصفات والمعايير الدولية.

جاء ذلك استجابة من سموه إلى شكوى أحد المواطنين عبر برنامج الخط المباشر، حول عدم وضوح تخطيط الطريق والإنارة الكافية ما يعرض مرتادي الطريق إلى الخطر وخاصة وأننا في فصل الشتاء.

يذكر أن سكان بمنطقة سهيلة في الذيد، طالبوا، بتطوير وتوسعة الطريق الذي يربط شعبية سهيلة بمناطق عدة في إمارة رأس الخيمة من جهة، وبمدينة الذيد من جهة أخرى، لافتين إلى أن الطريق يختصر الطريق إلى العين وأبوظبي نحو 20 كيلومتراً، فضلاً عن أنه يؤدي مباشرة إلى «صناعية الغيل» الواقعة شمال منطقة سهيلة، مشيرين إلى أن الطريق يكون في الأغلب مزدحماً في الاتجاهين، خصوصاً أن شاحنات النقل الكبيرة تستخدمه بكثرة، ما يعرقل حركة السير، ما يؤدي إلى تكرار الحوادث المرورية.

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