تسمية «أبوظبي التقني» في العين بمجمع طحنون بن محمد

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتسمية مجمع أبوظبي التقني في العين بمجمع طحنون بن محمد التعليمي، وذلك في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لحكومة أبوظبي.

وقام سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية أمس بافتتاح المجمع في منطقة الخرير بمدينة العين الذي يستوعب 2500 من الطلاب والطالبات المواطنين الباحثين عن المستقبل المشرق في كافة التخصصات العلمية والهندسية والتكنولوجية والتقنية المطلوبة في عالم الغد وسوق العمل.

وحضر الافتتاح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بالمنطقة الشرقية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية والدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وعلي المرزوقي رئيس مهارات الإمارات بأبوظبي التقني والدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات.

وأشاد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية عقب الافتتاح بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتطوير التعليم وبتوفير بيئة تعليمية متميزة لإعداد الطلبة ليكونوا قادرين على الابتكار والإبداع، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتطوير التعليم التقني والفني العالي بأسلوب متميز ومبتكر.

وقال سموه عقب الافتتاح إن هذا المجمع الجديد يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير التعليم المتخصص بالدولة من خلال إنشاء المزيد من الصروح العلمية المتطورة في كافة أنحاء الإمارات إيماناً من القيادة الرشيدة بضرورة التوسع في تشيد هذه القلاع العلمية المتقدمة في كل مكان بالدولة لتكون في خدمة الوطن والمواطن وليكون لها الدور الفاعل في صناعة الكوادر الوطنية القادرة على الابتكار والإبداع خاصة في المجالات الهندسية والتكنولوجية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بميادين العمل المتقدم ومتطلبات النمو الصناعي والاقتصادي الذي تعيشه الدولة في مختلف أرجائها.

وتجول سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في كافة أرجاء المجمع والتي شملت الفصول الدراسية والمختبرات الحديثة والمبتكرة المخصصة لطلاب وطالبات ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية، حيث أشاد سموه بالمستوى الراقي الذي تتمتع به كافة المنشآت والمرافق العلمية وتوفر كافة الإمكانيات العلمية والبشرية اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية بالمجمع وفق ما هو مخطط له وبما يتفق مع أعلى المعايير العلمية.

ومن جانبه قال معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إن المجمع الجديد يأتي تتويجاً للحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم بشكل عام باعتباره أولوية إستراتيجية تساهم في صناعة الإنسان المواطن والقوى البشرية الوطنية بشكل عام وفق منظومة تعلمية متكاملة المرافق والإمكانيات وفي مكان واحد بما يضمن العمل المكثف والدقيق نحو تحقيق الأهداف الوطنية التي تسعى إليها القيادة الرشيدة من إنشاء الصروح العلمية في مختلف إمارات الدولة.