محمد بن راشد يعبّر عن انبهاره بطفلة فيديو «أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول»

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن انبهاره بالطفلة التي ظهرت في مقطع فيديو بثته «البيان» عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي صباح أمس، حيث توجهت بالسؤال بكل براءة وجدية منقطعة النظير «من القائل.. أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول».

وأعاد سموه تغريد مقطع الفيديو، ودون عبر حسابه الرسمي في «تويتر» و«إنستغرام» «أبهرتني هذه الطفلة حفظها الله.. أودّ زيارتها.. هل هناك من يعرفها؟». وكان فيديو بثته «البيان» أمس، تظهر فيه الطفلة مهرة أحمد الشحي (6 سنوات)، وهي توجه سؤالاً عن صاحب مقولة «أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول»، في إشارة إلى المقولة المشهورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد حظي بمتابعة واهتمام واسعين من قبل رواد التواصل، الذين أعجبوا بالطفلة وهي تسأل بكل براءة، وعبر المتابعون عن تأثرهم وإعجابهم بطلاقة وفصاحة الطفلة الموهوبة، داعين الله عز وجل أن يحفظها ويحميها.

كما أعاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نشر فيديو الطفلة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.

فرحة

وعبرت الطفلة لـ«البيان» عن فرحتها بعد سؤال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عنها ورغبته في زيارتها.

وتتملك الطفلة مهرة أحمد الشحي، ابنة الست سنوات، التي تستعد لتحقيق حلمها في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حالة من السعادة، وقالت: «أريد أن احتضنه وأقبله على رأسه وأخبره كم أنا أحبه». والطفلة مهرة، تنتمي لأسرة مكونة من الشقيقين عبد الله وعمره (5 سنوات)، وأسماء (3 سنوات)، ووالدهم يعمل في سلك الشرطة، ‏وأمهم موظفة في «تسهيل».

وتقول مهرة، وهي طالبة في مدرسة الشارقة النموذجية للتعليم الأساسي حلقة أولى: «أسعى دوماً لأكون ‏في المركز الأول، وأنا متفوقة في دروسي ‏وأتابع تحصيلي العلمي بجد ومثابرة، كما أنني أمارس هواية الرسم وبعض الرياضات الخفيفة من خلال انتسابي لمركز الطفل»، مشيرة إلى أنها تحب قراءة القصص لاسيما العلمية والتراثية.

وتابعت «أمنيتي الثانية أن أرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن أصبح طبيبة فهذه مهنة إنسانية بالدرجة الأولى».

فخر

وتميل الطفلة مهرة إلى معرفة كل ما يدور حولها، ولديها ملكة حب الاستطلاع، ‏وهي تتابع ما تشهده الدولة من تطور، وتشعر كغيرها بالفخر لما تقوم به القيادة الرشيدة لكي تكون الإمارات بلد الأمان والسعادة والتطور.

وقالت خالة مهرة، التي قامت بتسجيل الفيديو الذي حظي بانتشار واسع: «تعيش العائلة حالة من الفرحة العارمة، فلم نكن نتوقع أن يصل الفيديو إلى مسامع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، مشيرة إلى أن هذا التسجيل تحديداً اختارته وتدربت عليه مهرة من أجل تقديم فقرة ‏في الإذاعة المدرسية، وكانت دائماً تردد على مسامعنا عبارة «أنا وشعبي لا نرضى إلى بالمركز الأول».

وأضافت بقولها: «رغم إصابة مهرة بمرض نقص هرمون النمو الذي أثر على نموها الجسدي، الأمر الذي يجعلها تبدو لمن يراها أصغر من سنها، ‏إلا أن الله منحها إيماناً قوياً ومحبة من قبل كل من يراها، ‏وثقة بأن الله أخذ منها شيئاً وعوضها بالمحبة التي تحيطها».

أنشطة

‏وتضيف أن «مهرة طفلة نشيطة اجتماعياً، وهي من ألقت ‏الكلمة الافتتاحية لمهرجان الشارقة القرائي، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ولفتت أنظار الحضور وإعجابهم، وهي أيضاً عضو في فريق «كلنا حاضرين التطوعي»، وشاركت في ‏تقديم وجبات الإفطار للصائمين في رمضان، كما أن لديها ‏تسجيلات مصورة أخرى، وهي تتحدث عن بابا زايد وفيديوهات ترتل القرآن بصوت شجي».

وانتهت بالقول «لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن حال العائلة التي تنتظر رؤية القائد الملهم، فمهرة ذات العينين السوداويين والشعر المنسدل على جبينها تبقى جالبة للفرح والخير كعادتها دوماً».

من جهتها وصفت زهور الحمادي مديرة مدرسة الشارقة النموذجية مهرة بأنها طالبة نبيهة وواعية واجتماعية تعشق الوطن وتفتخر بانتمائها له، وقالت نفخر بوجود مهرة بيننا ولديها سمات قيادية، أثبتت وجودها وباتت صديقة لجميع الطالبات اللواتي يتبارين لمساعدتها، مضيفة: «أينما وجدت تجمعاً طلابياً تكون مهرة في وسطه».