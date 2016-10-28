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إصابة شخصين بلدغ عقرب عقب إجتياح مياه السيول لقرية الحاجر بسوهاج

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إصابة شخصين بلدغ عقرب عقب إجتياح مياه السيول لقرية الحاجر بسوهاج إصابة شخصين بلدغ عقرب عقب إجتياح مياه السيول لقرية الحاجر بسوهاج

>سوهاج محمود مقبول

أصيب شخصين بناحية قرية الحاجر دائرة مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج بلدغ عقارب، والتي هبطت من المنطقة الجبلية المجاورة للقرية مع مياه السيول وتم نقلهما بالإسعاف للمستشفى بعد إعطائهم مصل العقرب وتم وضعهم تحت الملاحظة لحين التأكد من سلامتهما.

يذكر أن السيول أجتاحت قرية الحاجر بساقلته وغمرت المياه القرية والتى أرتفعت في بعض الأماكن إلى متر ونصف وبالأماكن المنخفضة إلى 3أمتار الأمر الذى جعل الجهات المعنية تقوم بعمل سواتر ترابية لمنعإنتشار المياه ومحاولة تحويلها إلى السحارات المعدة لذلك إلا أن ذلك لم تنج نظرا لوجود ورد النيل بالسحارات وتأخر وصول كراكات الرى الذى أجلت من عملية الإنقاذ للقرية.

 


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