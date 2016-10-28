القبض على ربة منزل بحوزتها 24 طربة حشيش بدمياط

تمكن الرائد مهاب حسن رئيس مباحث قسم أول دمياط، ومعاونة النقيب محمد المعداوى، والمقدم على عامر رئيس مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط، من ضبط "رشا .ر." 33 عاما، مقيمة بشارع مطحن السيالة وحاليا بمدينة دمياط الجديدة، وبحوزتها 24 طربة حشيش ومبلغ مالى 1450 جنيها من متحصلات البيع، كما تم ضبط "وليد.أ" تاجر مخدرات من قرية الشعراء والذى كان بصحبتها.

وكانت معلومات قد وردت بقيام المتهمين بترويج المخدرات بنطاق دائرة قسم أول دمياط، وبعد إستئذان النيابة العامة تمكنت قوات قسم شرطة أول دمياط من ضبط المتهمين.

تم تحرير محضر رقم 9657 لسنة 2016 جنايات قسم أول دمياط بالواقعة، وتم عرض المتهمين على نيابة بندر دمياط، والتى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.