تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة فى حلوان

جدد قاضى معارضات محكمة جنح حلوان، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة، بعد خلطها بالنحاس، بنسب غير قانونية.

تعود الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من صاحب محل ذهب يفيد بقيام "أحمد.ع" بإقناع عدد من أصحاب محال بيع الذهب بشراء كميات من الذهب المغشوش بأسعار رخيصة، إلى أن شك تاجر يدعى أحمد عمر فى الأمر، وأرسلها إلى مصلحة دمغ المصوغات التابعة لوزارة الصناعة؛ للتحقق من عيار هذه المشغولات، ليفاجأ بأنها عبارة عن حلى نحاسية مخلوطة بكميات ضئيلة من الذهب.

وأضاف المبلغ أن المصوغات الذهبية خارجها طبقة من الذهب والداخل خليط النحاس، وبإجراء التحريات اللازمة، أمكن تحديد محل إقامة المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.