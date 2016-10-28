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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 27/10/2016

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 27/10/2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 27/10/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

نقدم لمواليد توقعات علماء الفلك اليوم الجمعة 28 أكتوبر لعدد من الأصعدة بدءا من الصعيد المهنى الذى يتمتع بهدوء شديد هذه الفترة ، أيضا الصعيد المهنى العاطفى و الصحى اللذان يشغلا بال مواليد هذا البرج .

 

برج الدلو على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج الدلو الصعيد المهنى يسير بخطى ثابتة كونك واثقا من نفسك و من قدراتك الإبداعية فى مجال العمل ، لا تتردد من إظهار شخصيتك القيادية فهذا قد يكسبك الكثير من الثقة والتقدير .

 

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية مستقرة جدا هذه الفترة وخاصة أنك بذلت الكثير من المجهود من أجل ارضاء الشريك

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الدلو الصعيد الصحى جيد لحد ما و خاصة بعد توقفك عن التدخين وأصبحت تتناول الطعام المتوازن بانتظام ، عليك أن تستفيد من أجازتك الأسبوعية و تأخذ قسطا كافيا من النوم .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التوتر فى عدد من الأصعدة وأبرزها العائلى كونك تتجاهل التواصل المباشر معهم وتختلق الحجج .


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