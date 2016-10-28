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حظك اليوم برج القوس الخميس 27/10/2016

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حظك اليوم برج القوس الخميس 27/10/2016 حظك اليوم برج القوس الخميس 27/10/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

نقدم لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك بشتى الأصعدة ، فنبدأ بصعيد العمل الذى يضعه دائما مواليد هذا البرج أساسا، وصولا للصعيد الصحى الذى يحتاج منك الاهتمام .

 

برج القوس على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج القوس تضع قدرا كبيرا من التركيز فى الصعيد المهنى و هو الأمر الذى جعلك تتجاهل جوانب عديدة بحياتك وخاصة فى الشق العائلى عليك أن تعطى عائلتك المزيد من الاهتمام و التركيز و خاصة هذه الفترة.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد الكثير من التغيرات الفترة المقبلة وخاصة أن شريكك يتطلع لتحسين شكل هذه العلاقة فلا تتردد من إعطائه الفرصة الكاملة لإثبات مدى تمسكه بك و بهذه العلاقة .

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج القوس الصعيد الصحى يحتاج منك الكثير من الدعم و الاهتمام وبالضرورة أن تتجنب تناول العقاقير الطبية و المسكنات بدون استشارة الطبيب .

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن الاهتمام بدعم من حولك أمر مهم فى هذه الفترة وخاصة أنك قادر على مساعدتهم فى شتى الأمور لأنك مركز ثقتهم .


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