حظك اليوم برج الجدى ليوم الجمعة 28/10/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى، الذى يتمتع أصحابه بحب التحكم والسيطرة على من حوله، وعلى الرغم من أن هذه السيطرة تكون برغبة الحب إلا أنها دائمًا ما تزعج الآخرين.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

لقاء رائع مع الحبيب، فاليوم مناسب جداً للتحدث عن كافة الخلافات القديمة بينكما وتجاوزها، كما أن الفرصة ستكون متاحة أمامكما لكى يعبر كلاً منكما عما أزعجه من الشريك فى الفترة الأخيرة.

الجدى على الصعيد المهنى ..

تشعر ببعض الملل من الضغوط الإضافية التى تم تكليفك بها مؤخرًا فى العمل، ولكن ستكون قادر على التعامل معها، لذا عليك أن تكون واسع الصدر وتتقبل كل هذه الأمور حتى تحصل على الترقية المنتظرة

برج الجدى على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست جيدة، فمن الممكن أن تصاب بفقر الدم بسبب عدم تناولك الغذاء الصحى الذى نصحك به الأطباء فى الفترة الأخيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، كما أن أوضاعك العائلية ستصبح جيدة وستتخلص أخيراً من كافة المشكلات التى كانت تزعجك من قبل.