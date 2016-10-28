حظك اليوم برج الميزان الجمعة 28 /10/2016

على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.. وعكة صحية متوقعة لأبناء برج الميزان التردد هو من أسوأ عادات برج الميزان، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بعدد من الصفات الجيدة، ولكن هذا هو أسوأ ما بهم، نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى..

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

مزاجك السىء ينعكس سلباً على لقائك اليوم بالحبيب، حاول أن تنهى اللقاء سريعًا حتى لا ينزعج شريك الحياة من التوتر والغضب الذى يظهر عليك.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

حاول أن تكون على قدر المسئولية، وأعلم أن كل الضغوط التى تتعرض لها فى العمل حالياً سيكون لها تأثير إيجابى على وضعك فى العمل، كما أن هذا سيؤهلك إلى الحصول على مكافآت مالية.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

وعكة صحية ناتجة عن الاهمال فى صحتك، ربما تصاب بألم مفاجئ فى العمود الفقرى بسبب جلوسك بطريقة خاطئة فى العمل، كما أنك لا تحصل على القسط الكافى من النوم الذى سيكون سببا لشعورك بالتوتر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات ولكن يجب الاهتمام بالجانب الصحى أكثر من ذلك.