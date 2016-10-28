أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت اليوم الجمعة 28/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت اليوم الجمعة 28/10/2016 حظك اليوم برج الحوت اليوم الجمعة 28/10/2016

>

من الأبراج المائية الساحرة والمفعمة بالشباب ولكنه عصبى ، وهو من أكثر الأبراج اشتهار بالطيبة، والعيش بداخل عالم من الأحلام، ولكنه طموح وليس لديه سقف لطموحاته، ونستعرض لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

 

تقصر فى عملك خلال الفترة الأخيرة بسبب حالتك النفسية السيئة وسيطرة المشاكل الخاصة عليك مما يجعلك تفقد تركيزك ولا تؤدى فى عملك بشكل جيد، ولكن حاول استعادة طاقتك سريعاً حتى لا تخسر وظيفتك.

 

الحوت على الصعيد العاطفى :

 

قد تخسر علاقتك بشريك حياتك اليوم نتيجة المشكلات المتكررة التى حاولت كثيراً حلها ، ويتسبب ذلك فى التأثير عليك وعلى عملك، فعليك اتخاذ قرار حاسم اليوم بشأن هذه العلاقة.

 

الحوت على الصعيد الصحى :

 

تعانى من وعكة صحية خلال هذه الأيام نتيجة تناول المأكولات السريعة من الخارج فتشعر دائماً بألام فى المعدة ، فعليك الإقلاع عن تلك العادة والإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة فى المنزل.

 

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

 

عنادك سيجعلك تخسر أحد أصدقائك اليوم، فلا داعى للتكبر والعند إذا كان الموقف بسيطاً لا يحتاج التفاقم ، فليس من مصلحتك حالياً خسارة أى صديق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى