حظك اليوم برج الحوت اليوم الجمعة 28/10/2016

برج الحوت من الأبراج المائية الساحرة والمفعمة بالشباب ولكنه عصبى ، وهو من أكثر الأبراج اشتهار بالطيبة، والعيش بداخل عالم من الأحلام، ولكنه طموح وليس لديه سقف لطموحاته، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

تقصر فى عملك خلال الفترة الأخيرة بسبب حالتك النفسية السيئة وسيطرة المشاكل الخاصة عليك مما يجعلك تفقد تركيزك ولا تؤدى فى عملك بشكل جيد، ولكن حاول استعادة طاقتك سريعاً حتى لا تخسر وظيفتك.

الحوت على الصعيد العاطفى :

قد تخسر علاقتك بشريك حياتك اليوم نتيجة المشكلات المتكررة التى حاولت كثيراً حلها ، ويتسبب ذلك فى التأثير عليك وعلى عملك، فعليك اتخاذ قرار حاسم اليوم بشأن هذه العلاقة.

الحوت على الصعيد الصحى :

تعانى من وعكة صحية خلال هذه الأيام نتيجة تناول المأكولات السريعة من الخارج فتشعر دائماً بألام فى المعدة ، فعليك الإقلاع عن تلك العادة والإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة فى المنزل.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

عنادك سيجعلك تخسر أحد أصدقائك اليوم، فلا داعى للتكبر والعند إذا كان الموقف بسيطاً لا يحتاج التفاقم ، فليس من مصلحتك حالياً خسارة أى صديق.