حظك اليوم برج الحمل الجمعة 28/10/2016

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بسرعة غضبه وانفعاله الشديد الذى يليه الكثير من الندم على هذا التسرع ونتائجه التى تكون سلبية للغاية.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

حالتك النفسية لا تشجعك على العمل بشكل جيد، وتفكر كثيراً فى ترك وظيفتك والجلوس فى المنزل والهروب من ضغوطات العمل، فلا تستسلم لتلك الأفكار، ويمكنك الحصول على إجازة لحين تحسن حالتك النفسية.

على الصعيد العاطفي:

تحاول مساعدة شريك حياتك فى تخطى مشاكل النفسية التى تحيط به بالإضافة لمشاكل العمل، رغم أنك غير مهيأ لذلك حالياً، إلا أن مشاعرك تطغى عليك وتسعى لمساعدته واستعادة طاقته الإيجابية مرة أخرى.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

ألام الصداع تلازمك تلك الفترة من كثرة التفكير والتوتر، تحتاج الى راحة واسترخاء ونوم عميق، فجسدك مرهق ويحتاج الى الراحة الى جانب التغذية السليمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

محاولاتك فى اصلاح علاقتك بالآخرين تفشل اليوم، إما نتيجة سوء فهم من الطرف الأخر أو لعدم قدرتك على الجدال والنقاش ، فحاول عدم الدخول فى أى مناقشات اليوم مع أى شخص.