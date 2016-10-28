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حظك اليوم برج الثور الجمعة 28/10/ 2016

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 28/10/ 2016 حظك اليوم برج الثور الجمعة 28/10/ 2016

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نقدم لمولود برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بدقة ملاحظته وسعيه الدائم للكمال والنجاح حتى لو جاء ذلك على حساب حياته الشخصية وصحته، ويميزه تقديره للعمل الجيد والنجاح.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

من المتوقع فى الأيام القادمة أن تحقق الكثير من المكاسب المالية من خلال تحقيق عدد من الإنجازات فى العمل بعد شهور طويلة من العمل بطاقة كاملة، كما تحصل على معلومات مفيدة فى مجال عملك تحقق لك مكاسب عديدة ففى عملك تحديدًا كل معلومة لها ثمن.

على الصعيد العاطفي:

بعد وقت طويل من التقصير فى الجانب الاجتماعى وبعد أن تحملك شريكك لوقت طويل تقضى معه بعض الوقت وتحاول تعويضه وهو الأمر الإيجابى الذى يلقى استحسانًا عند شريكك لأنه يعلم أن صبره لم يذهب هباءً.

برج الثور على الصعيد الصحي:

بسبب الضغوط الكبيرة فى الفترة الماضية تدهورت صحتك بشكل كبير وهو ما يجب أن تنتبه إليه الآن قبل أن يفوت الوقت، امنح نفسك بعض الحب والاهتمام ولا تتناسى أهمية النظام الغذائى الصحي.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

كذبة واحدة كفيلة بأن تهز صورة أى شخص فى عينيك مهما كان مقربًا، وهو ما تختبره اليوم ولكنك يجب أن تكون أكثر تسامحًا اليوم فى هذا الموقف ولا تصدر حكما قاسيًا قل أن تتعرف على دوافعه.


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مصر 365

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