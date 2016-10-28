أهم 30 تصريحا للرئيس السيسى خلال مؤتمر شرم الشيخ

>أحمد أبو حجر
خلال أحاديثه فى المؤتمر الوطنى للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ تنوعت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشمل جميع التحديات والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا ، بالإضافة إلى الحديث عن بعض المشروعات والإنجازات التى تمت خلال الفترة الاخيرة .
اليوم السابع يقدم أهم 30 تصريحا للرئيس خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ..
- نحاول تغيير قانون الاستثمار بشكل عميق لكى نتيح فرص أفضل أمام المستثمرين
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- الظروف الإقتصادية الصعبة سيكون لها نهاية.. مفيش كلام
- لا أحمل أى غضاضة تجاه الشباب والباب عمره ماتقفل ومفتوح أمام الجميع
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- بندفع ثمن 6 سنوات من التردى.. وكل حتة فيكى يا مصر فيها مشكلة
- أهل الشر لا يريدون لمصر أن تكمل طريقها
- تجهيز 8 ملايين عبوة سلع أساسية بنصف ثمنها من انتاج الجيش
- أنشطة القوات المسلحة تخضع للرقابة
- اقتصاد الجيش 1.5% من الناتج المحلى.. والتسليح من ميزانيته الخاصة
- يجب وضع احتياجات السوق فى الاعتبار قبل الالتحاق بالكليات
> - الثورة لها مكاسب وتحديات وبلاش أى شكل احتجاجى يضر مصر
- حجم المصارحة فى تناول القضايا التى تخص الدولة أكثر من المطلوب
- مصر همى الأول.. و اللى بيحب نفسه يضيع بلده
- تداول السلطة مضمون ومقدرش أقعد يوم زيادة عن مدتى
- مصر تحتاج إلى كثير من التجرد ونكران الذات
- " تشكيل مجموعة من كل الشباب البرلمانيين لمتابعة ملف الافراج عن الشباب.. مين عايز يأخد أولاده يحطهم فى الاحتجاز ؟؟!"
- الثورة قامت مرتين لأن حالتنا وصلت لمستوى كبير من التردى
- البعض يزيف وعى الناس عن حجم التحديات الموجودة فى مصر
-حل مشكلة عودة الجماهير وشغب الملاعب فى الالتزام بالتعليمات
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