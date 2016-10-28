أهم 30 تصريحا للرئيس السيسى خلال مؤتمر شرم الشيخ

خلال أحاديثه فى المؤتمر الوطنى للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ تنوعت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشمل جميع التحديات والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا ، بالإضافة إلى الحديث عن بعض المشروعات والإنجازات التى تمت خلال الفترة الاخيرة .

اليوم السابع يقدم أهم 30 تصريحا للرئيس خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ..

- نحاول تغيير قانون الاستثمار بشكل عميق لكى نتيح فرص أفضل أمام المستثمرين



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- الظروف الإقتصادية الصعبة سيكون لها نهاية.. مفيش كلام

- لا أحمل أى غضاضة تجاه الشباب والباب عمره ماتقفل ومفتوح أمام الجميع



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- بندفع ثمن 6 سنوات من التردى.. وكل حتة فيكى يا مصر فيها مشكلة

- أهل الشر لا يريدون لمصر أن تكمل طريقها

- تجهيز 8 ملايين عبوة سلع أساسية بنصف ثمنها من انتاج الجيش

- أنشطة القوات المسلحة تخضع للرقابة

- اقتصاد الجيش 1.5% من الناتج المحلى.. والتسليح من ميزانيته الخاصة

- يجب وضع احتياجات السوق فى الاعتبار قبل الالتحاق بالكليات



> - الثورة لها مكاسب وتحديات وبلاش أى شكل احتجاجى يضر مصر

- حجم المصارحة فى تناول القضايا التى تخص الدولة أكثر من المطلوب

- مصر همى الأول.. و اللى بيحب نفسه يضيع بلده

- تداول السلطة مضمون ومقدرش أقعد يوم زيادة عن مدتى

- مصر تحتاج إلى كثير من التجرد ونكران الذات

- " تشكيل مجموعة من كل الشباب البرلمانيين لمتابعة ملف الافراج عن الشباب.. مين عايز يأخد أولاده يحطهم فى الاحتجاز ؟؟!"

- الثورة قامت مرتين لأن حالتنا وصلت لمستوى كبير من التردى

- البعض يزيف وعى الناس عن حجم التحديات الموجودة فى مصر

-حل مشكلة عودة الجماهير وشغب الملاعب فى الالتزام بالتعليمات