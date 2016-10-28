رئيس الوزراء يعود من شرم الشيخ بعد المشاركة بمؤتمر الشباب

وصل مطار القاهرة الدولي، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قادما من شرم الشيخ بعد المشاركة فى مؤتمر الشباب الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام عام الشباب المصرى، والذى يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الواعد، الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وانطلق المؤتمر الوطنى للشباب يوم الثلاثاء الماضي، واستمر لمدة ثلاثة أيام لينتهى مساء الخميس فى مدينة شرم الشيخ، ويعد هذا الحدث قناة اتصال حقيقية وفعالة بين الحكومة المصرية والشباب الواعد من جميع أنحاء الجمهورية الذين يعبرون بصدق وإخلاص عن شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.