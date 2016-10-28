السيول تجتاح قرية الحاجر بساقلتة.. وتأخر معدات الرى يؤجل عملية الإنقاذ

اجتاحت مياه السيول قرية الحاجر بساقلته شرق محافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس، وأغرقت كافة المنازل بالقرية تزامنا مع هطول الأمطار بغزارة بالمنطقة، بينما كان هناك عددا من الأشخاص بمنطقة الكوبرى محاصرين أعلى سطح المنزل ولا يستطيعون النزول نتيجة ارتفاع مستوى المياه داخل المنزل .



>السيول تجتاح قرية الحاجر بساقلتة (1)

وعلى جانب أخر قال أحمد الليبى من أهالى القرية، إن ارتفاع منسوب المياه بالمنازل وصل حوالى مترونصف، وأن بعض الأسر محاصرة بالأدوار العليا بالمنازل لا تستطيع الخروج عقب انقطاع التيار الكهربائى بالمنطقة وتدمير المياه لكل محتويات المنزل وحدوث تصدعات بالإضافة إلى إنهيار بعض المنازل بعد خروج أصحابها منها.

من جانبها دفعت محافظة سوهاج بـ 3 لوادرو2 باك لودر و7 قلابات برئاسة السكرتير المساعد اللواء عصام الليثى ورئيس مركز ومدينة ساقلتة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء السعيد نمشه بكافة معداتها للمنطقة، وانتقل اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية وضباط الأمن العام وضباط إدارة البحث إلى مكان الحدث .



>السيول تجتاح قرية الحاجر بساقلتة (2)

فيما تأخرت كراكات الرى فى الوصول لفتح الترع لتصريف المياه والتي سببت عائقا كبيرا نظرا لأنها لم يتم تطهيرها منذ فترة بعيدة، ويملؤها ورد النيل والحشائش، الأمر الذى ضاعف من حدة الأزمة .



>السيول تجتاح قرية الحاجر بساقلتة (1)