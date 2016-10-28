"المرور" تبدأ الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى حتى صباح السبت بسبب الصيانة

بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، فى عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى، بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية بمنطقة القوس الغربى تستمر حتى غد السبت، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب وتشمل الأعمال تجديد وصيانة 3 فواصل معدنية فى مسافة 150 مترا فى المنطقة من مطلع ميدان الرماية والطريق الصحراوى، حتى منطقة المريوطية بمنطقة كوبرى 9 د.

من جانبه أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن تلك الأعمال ستنتهى فى الثامنة من صباح السبت، وذلك فى الاتجاه القادم أكتوبر وفى طريقه إلى مناطق الجيزة، لافتا إلى أن الطريق يبلغ 4 حارات مرورية وسيتم غلق الثلث الأوسط للطريق، بسبب الأعمال وفتح باقى الطريق أمام حركة السيارات.

وأضاف المصدر، أنه تم تعيين الخدمات المرورية ووضع العلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وقامت الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.