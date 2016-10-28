المجلس "المصرى الصينى": دخول اليوان رسميا للسوق يدعم الجنيه أمام الدولار

أكد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، على أهمية دخول اليوان للسوق المصرى باعتباره وسيلة لدعم الجنيه أمام الدولار.

وأشار إبراهيم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الفكرة بالنسبة للصين ليست جديدة حيث سبق أن عقدت اتفاقيات مع بعض الدول للتعامل بالعملات المحلية، ومنها دولة المغرب ودول أخرى، لافتا إلى أن الشراء من الصين باليوان يعنى تقليل الطلب على الدولار بنفس قيمة الواردات والعكس أيضا فيما يتعلق الصادرات مصر للصين.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى إن الفكرة تتلخص فى التعامل بين الدولتين فى نطاق حدد بالعملات المحلية، وسيكون التعامل فى نحو مليار أو 2 مليار دولار تقريبا، وهو أمر مهم للغاية لأن وجود الجنيه المصرى لدى الصين سيساهم فى إرسال السياح لمصر لإنفاق العملات المصرية، ويساهم أيضا فى دفع رواتب الصين العاملين بمصر بالعملة المصرية، إضافة لذلك ستكون الصين شريك لمصر فى التفكير فى استثمار الفائض من العملات.