أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط 26 طن سكر خاص بالبطاقات التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

Google+ Print
ضبط 26 طن سكر خاص بالبطاقات التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا ضبط 26 طن سكر خاص بالبطاقات التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث يفيد ضبط أمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة للتصرف فى كميات كبيرة من السكر والمقرر توزيعه على البطاقات التموينية وبيعها بالسوق السوق السوداء.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط "أحمد .م "، 42 سنة أمين مخزن بالشركة المصرية لتجارة الجملة بصفط أبوجرج بمركز بنى مزار لقيامهم بالتصرف فى 62 طنا و240 كيلو سكر عهدته والمقرر توزيعه على البطاقات التموينية ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 32637 لسنة 2016 جنح مركز بنى مزار و"أحمد.ح" 39 سنة سائق السيارة رقم 35875 نقل المنيا ببنى مزار، و"أحمد .ص" 40 سنة تاجر لحيازته على السيارة الخاصة 2 طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدره وجار تحرير المحضر اللازم.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً