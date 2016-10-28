ضبط 26 طن سكر خاص بالبطاقات التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين يفيد ضبط أمين عهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة للتصرف فى كميات كبيرة من السكر والمقرر توزيعه على البطاقات التموينية وبيعها بالسوق السوق السوداء.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط "أحمد .م "، 42 سنة أمين مخزن بالشركة المصرية لتجارة الجملة بصفط أبوجرج بمركز بنى مزار لقيامهم بالتصرف فى 62 طنا و240 كيلو سكر عهدته والمقرر توزيعه على البطاقات التموينية ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 32637 لسنة 2016 جنح مركز بنى مزار و"أحمد.ح" 39 سنة سائق السيارة رقم 35875 نقل المنيا ببنى مزار، و"أحمد .ص" 40 سنة تاجر لحيازته على السيارة الخاصة 2 طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدره وجار تحرير المحضر اللازم.