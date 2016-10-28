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أهم 30 تصريح للرئيس السيسى خلال مؤتمر شرم الشيخ

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أهم 30 تصريح للرئيس السيسى خلال مؤتمر شرم الشيخ أهم 30 تصريح للرئيس السيسى خلال مؤتمر شرم الشيخ

>أحمد أبو حجر

خلال أحاديثه فى المؤتمر الوطنى للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ تنوعت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشمل جميع التحديات والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا ، بالإضافة إلى الحديث عن بعض المشروعات والإنجازات التى تمت خلال الفترة الاخيرة .

اليوم السابع يقدم أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ..

 

أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (2)
>أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (2)

- نحاول تغيير قانون الاستثمار بشكل عميق لكى نتيح فرص أفضل أمام المستثمرين 

 

أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (1)
>أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (1)

- الظروف الإقتصادية الصعبة  سيكون لها نهاية.. مفيش كلام

- لا أحمل أى غضاضة تجاه الشباب والباب عمره ماتقفل ومفتوح أمام الجميع

 

أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (3)
>أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (3)

- بندفع ثمن 6 سنوات من التردى.. وكل حتة فيكى يا فيها مشكلة 

 - أهل الشر لا يريدون لمصر أن تكمل طريقها

 

 

- تجهيز 8 ملايين عبوة سلع أساسية  بنصف ثمنها من انتاج الجيش

 

 

- أنشطة القوات المسلحة تخضع للرقابة

 

أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (7)
>أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (7)

-   الجيش 1.5% من الناتج المحلى.. والتسليح من ميزانيته الخاصة

 

أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (8)
>أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (8)

- يجب وضع احتياجات السوق فى الاعتبار قبل الالتحاق بالكليات

 

 

- قانون التظاهر صدر فى وقت كانت مصر بحاجة لمنع إنزلاقها لمصير دول أخرى

 

 

أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (10)
>أهم 30 تصريح للرئيس خلال مؤتمر شرم الشيخ (10)

- الثورة لها مكاسب وتحديات وبلاش أى شكل احتجاجى يضر مصر

- حجم المصارحة فى تناول القضايا التى تخص الدولة أكثر من المطلوب

- مصر همى الأول.. و اللى بيحب نفسه يضيع بلده 

- تداول السلطة مضمون ومقدرش أقعد يوم زيادة عن مدتى

- مصر تحتاج إلى كثير من التجرد ونكران الذات

-  " تشكيل مجموعة من كل الشباب البرلمانيين لمتابعة ملف الافراج عن الشباب.. مين عايز يأخد أولاده يحطهم فى الاحتجاز ؟؟!"

-  الثورة قامت مرتين لأن حالتنا وصلت لمستوى كبير من التردى

- البعض يزيف وعى الناس عن حجم التحديات الموجودة فى مصر

 -حل مشكلة عودة الجماهير وشغب الملاعب فى الالتزام بالتعليمات

 

 

- " فيه ناس بتشتغل بكل قوة لهدم مصر"

 

 


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