أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ترامب يستعين بزوجته في الحملة الانتخابية

Google+ Print
ترامب يستعين بزوجته في الحملة الانتخابية ترامب يستعين بزوجته في الحملة الانتخابية

ميلينا ودونالد

قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب إنه سيعطي زوجته الفرصة للحديث في مناسبتين أو ثلاث في الأيام الأخيرة للحملة.

ظهر الزوجان في مقابلة مسجلة على (إيه.بي.سي) يوم الخميس قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وعندما سئلت ميلانيا – التي نأت بنفسها معظم الوقت عن الحملة للعناية بابنهما البالغ من العمر عشرة أعوام – عما إذا كانت ستشارك في الحملة في مراحلها الأخيرة ردت قائلة “سنرى”.

وبحسب رويترز قالت ميلانيا “الأولوية عندي هي ابني بارون وأدعمه (ترامب) مئة في المئة وأنا معه في كل لحظة يحتاجني فيها.”

لكن ترامب قال إن الوقت الذي تشير إليه زوجته قد حان. وأضاف “ستلقي خطابين أو ثلاثة.”

وابتعدت ميلانيا عن الأضواء منذ المؤتمر العام للحزب الجمهوري في يوليو تموز عندما ألقت كلمة حملت أجزاء من خطاب ميشيل أوباما في مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 2008.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»