ترامب يستعين بزوجته في الحملة الانتخابية

قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب إنه سيعطي زوجته الفرصة للحديث في مناسبتين أو ثلاث في الأيام الأخيرة للحملة.

ظهر الزوجان في مقابلة مسجلة على شبكة (إيه.بي.سي) يوم الخميس قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وعندما سئلت ميلانيا – التي نأت بنفسها معظم الوقت عن الحملة للعناية بابنهما البالغ من العمر عشرة أعوام – عما إذا كانت ستشارك في الحملة في مراحلها الأخيرة ردت قائلة “سنرى”.

وبحسب رويترز قالت ميلانيا “الأولوية عندي هي ابني بارون وأدعمه (ترامب) مئة في المئة وأنا معه في كل لحظة يحتاجني فيها.”

لكن ترامب قال إن الوقت الذي تشير إليه زوجته قد حان. وأضاف “ستلقي خطابين أو ثلاثة.”

وابتعدت ميلانيا عن الأضواء منذ المؤتمر العام للحزب الجمهوري في يوليو تموز عندما ألقت كلمة حملت أجزاء من خطاب ميشيل أوباما في مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 2008.