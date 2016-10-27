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تركيا تسلم أمريكا وثائق جديدة تتعلق بطلب تسليمها كولن

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تركيا تسلم أمريكا وثائق جديدة تتعلق بطلب تسليمها كولن تركيا تسلم أمريكا وثائق جديدة تتعلق بطلب تسليمها كولن

فتح الله جولن أرشيفية

قال وزير العدل التركي بكر بوزداج يوم الخميس إن تركيا سلمت وزارة العدل الأمريكية وثائق إضافية تدعم طلبها تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو.

وبحسب رويترز قال بوزداج إنه سلم السلطات الأمريكية خلال لقاء نظيرته الأمريكية لوريتا لينش في واشنطن يوم الأربعاء ثلاثة ملفات جديدة تتضمن أدلة طلبوها وتتعلق باتهامات تركيا لكولن.

ووصف بوزداج لقاءه بلينش بأنه “مثمر” مشيرا إلى أنه ساعد الطرفين على فهم مواقف بعضهما بشكل أفضل. لكنه قال للصحفيين أنها لم تعبر عن دعمها أو معارضتها لطلب تركيا من الولايات المتحدة تسليمها كولن.

ونفى كولن الذي يعيش في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999 تورطه في محاولة الانقلاب.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا يبدو أن الولايات المتحدة تتفهم جدية دعوة تركيا لتسليمها كولن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بوزداج ولينش شددا في نقاشاتهما على أن عملية تسليم المتهمين في كل من الولايات المتحدة وتركيا “تخضع لعملية قضائية وتبعا لذلك يجب أن تستوفي (الطلبات) معايير البلد المعني بالطلب.”

وأوضح بوزداج أن الملفات التي سلمها للينش تضم معلومات ووثائق طلبها المسؤولون الأمريكيون لدي زيارتهم تركيا في أغسطس.

 

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