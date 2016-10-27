معظم أنصار ترامب سيشككون بنتائج الانتخابات

امتدت مزاعم دونالد ترامب التي تشكك في الانتخابات الرئاسية وتصفها بالمزورة، إلى أنصاره الذين يقول معظمهم إنهم سيشككون في شرعية نتائج الانتخابات إذا فازت منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ووفقا لاستطلاع جديد للرأي أجرته “أسوشيتد برس” بالتعاون مع مؤسسة “جي إف كيه” فإن 35 في المائة من أنصار ترامب قالوا إنهم سيقبلون على الأرجح نتائج الانتخابات إذا فازت كلينتون.

بينما قال 64 بالمائة إنه ستكون لديهم شكوك جدية بشأن دقة عملية فرز الأصوات، في حالة عدم فوز المرشح الجمهوري.

وعلى النقيض من ذلك، قال 69 بالمائة من أنصار هيلاري كلينتون إنهم سيقبلون نتائج الانتخابات إذا فاز ترامب.

وعبّر 30 بالمائة فقط من أنصار المرشحة الديمقراطية عن ترددهم في قبول النتائج إذا منيت كلينتون بالهزيمة.