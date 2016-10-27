تويتر يغلق تطبيق “فاين” بعد 3 سنوات من إطلاقه

أعلن موقع تويتر بشكل رسمي، الخميس، عن نيته إغلاق تطبيق “فاين” للفيديوهات القصيرة بعد 3 سنوات تقريبا على إطلاقه.

واعتمدت فكرة التطبيق على إمكانية إنتاج فيديوهات قصيرة لا تتعدى مدتها 6 ثوان تتكرر تلقائيا، ولكنه واجه منافسة شرسة من خدمات عدة على غرار إنستغرام.

وأوضح تويتر في بيانه أن ملايين الفيديوهات التي جرى إنتاجها عبر “فاين” ستظل متاحة عبر التطبيق أو الموقع، ولكنه سيوقف قريبا إمكانية عمل فيديوهات جديدة، ليكون هذا الإعلان بمثابة شهادة وفاة “فاين”، الذي تم إطلاقه في يناير 2013.

وتأتي هذه الأنباء وسط تراجع ملحوظ في أداء أسهم تويتر بسبب مشكلة اكتساب مستخدمين جدد وأنباء عن فشل صفقات استحواذ محتملة، وهي عوامل دفعت الشركة للإعلان مؤخرا عن تسريح أكثر من 300 موظف ما يمثل 9 في المئة من موظفيها تقريبا.