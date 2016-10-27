«كاشف الأسرار» يستعرض سر بردية «وستكار» مع زاهي حواس على «الغد»

روى وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، قصة بردية وستكار أو بردية خوفو والسحرة، التى مثلت الإعلام وفنون الكتابه فى العهد الفرعوني القديم، فيما تناول حواس في ثاني حلقاته على قناة “الغد” سر البرديه والحكمه منها لمده ساعة.

وقال حواس، خلال تقديمه لبرنامج “كاشف الأسرار”، على قناة “الغد” الإخبارية، إن البردية تعد احدي نصوص الأدب المصري القديم، والتي تحتوي على خمس قصص حول الأعاجيب أهمها الثالثة والرابعة والخامسة، والتي يقوم بها الكهنة والسحرة. كل من تلك القصص يرويها أحد أبناء الفرعون خوفو في مجلسه.

وأشار حواس، إلى أنه فى إحدى الليالي المقمرة جلس خوفو فرعون مصر، فى قصره وحيدًا حزينًا ليدخل عليه أبنه حور جدف، الصغير، ليسأله عن سبب حزنه، ليجيبه بأنه يناقش كيفية بناء البهو العظيم المؤدي لحجرة الدفن، وهي أسرار محفوظة لدى تحوت رمز الحكمة، وإذا تم التوصل لها سيصبح الهرم هو أعظم الأهرامات، ليحضر له ابنه أحد السحرة، ويسأله عن أسرار تحوت، ليخبره بأن من يصل لتلك الأسرار ثلاثة ملوك يولدون من سيدة تدعي رود جدت، ولكن هذا لن يحدث إلا بعد عهده وعهد أبنائه.