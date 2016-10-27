انخفاض شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

ساد الانخفاض أداء شهادات الايداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الخميس.

وانخفضت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم 0.004 نقطة بنسبة 1.06% لتسجل 0.38 دولار.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.38 دولار وكان أقل مستوى لها عند 0.24 دولار .

كما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 0.80% لتسجل 4.33 دولارحيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.44 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 4.25 دولار.

وتراجعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.02 نقطة بنسبة 0.80% لتسجل 1.86 دولار.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.66 دولار وأقل مستوى لها عند 1.86 دولار.

بينما استقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 7دولارات. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 7.20دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 6.55 دولار.

أ ش أ