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بان كي مون يطالب بفتح تحقيق فوري في قصف مدرسة إدلب

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بان كي مون يطالب بفتح تحقيق فوري في قصف مدرسة إدلب بان كي مون يطالب بفتح تحقيق فوري في قصف مدرسة إدلب

بان كي مون

طالب الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون, بفتح تحقيق فوري في قصف المدرسة بقرية حاس في ريف إدلب شمالي غرب سوريا, والذي راح ضحيته 22 طفلا.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة, ستيفان دوجاريك, اليوم الخميس, عن كي مون, قوله إنه “إذا كان هذا الهجوم متعمدا فإنه يرقى إلى جريمة حرب”, مشيرا إلى أن استمرار هذه الأعمال المروعة يعود إلى أن مرتكبيها، إن كانوا في أروقة السلطة أو من المعارضين, لا يخشون العدالة”.. حسبما أفاد راديو “سوا” الأمريكي.

وقال دوجاريك إن “ السورية تتحمل المسؤولية الأساسية” مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك “خيارات أخرى” مثل مجلس الأمن أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية صاحبة الاختصاص في حالة وقوع جريمة حرب.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أعلنت في وقت سابق عن مقتل 22 طفلا و6 مدرسين بغارات جوية استهدفت المدرسة في ريف إدلب.

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