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كارداشيان تستأنف برنامجها بعد توقف بسبب حادثة السطو

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كارداشيان تستأنف برنامجها بعد توقف بسبب حادثة السطو كارداشيان تستأنف برنامجها بعد توقف بسبب حادثة السطو

استأنفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كادراشيان تصوير حلقات برنامج تلفزيون الواقع (كيبنغ آب ويز ذا كارداشيانز) بعد فترة توقف قصيرة بسبب تعرضها لسطو مسلح في باريس في وقت سابق هذا الشهر.

وقال متحدث باسم “إي” في بيان، الأربعاء، إن إنتاج البرنامج استؤنف بالكامل، وإن كارداشيان تقوم بالتصوير مع أسرتها. ولم تتوفر تفاصيل بشأن محور أحدث موسم للبرنامج.

وشوهدت كارداشيان (35 عاما) في حفل موسيقي لزوجها كاني وست، الثلاثاء في لوس أنجلوس، وفق ما ذكرته (إي أونلاين) و (إم.تي.في).

وتوقف تصوير البرنامج، الذي يعرض تفاصيل حياة عائلة كارداشيان، بعد أن تعرضت لحادث سطو مسلح وسرقة مجوهرات قيمتها عشرة ملايين دولار داخل مقر إقامتها في باريس في الثالث من أكتوبر.

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