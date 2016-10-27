الهند ترحل موظفا في سفارة باكستان بسبب “التجسس”

رحلت الهند دبلوماسيا باكستانيا في نيودلهي، بعد احتجازه لفترة وجيزة، على خلفية اتهامه بالتورط في نشاطات تجسس.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الهند أبلغت المفوض السامي الباكستاني الخميس، وهو أعلى دبلوماسي باكستاني في البلاد، أنه يتعين على موظف السفارة، محمود أختر، مغادرة البلاد قبل 29 أكتوبر.

وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، فيكاس سواروب، القرار في تغريدة، قائلا إن الهند مصممة على أن أختر متورط في نشاطات تجسس، وهو ما ترفضه باكستان، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين منذ الشهر الماضي بسبب كشمير، المنقسمة بين الجانبين وتزعم كل منهما السيادة عليها.