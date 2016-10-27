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الشرطة الإيطالية تعتقل مصريين وجزائريًا بتهمة الإرهاب

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الشرطة الإيطالية تعتقل مصريين وجزائريًا بتهمة الإرهاب الشرطة الإيطالية تعتقل مصريين وجزائريًا بتهمة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان، الخميس، عن توقيف مصريين اثنين وجزائري يشتبه في ضلوعهم في التحضير لأعمال إرهابية دولية.

وأوضح وزير الداخلية أنجيلو ألفانو أن المجموعة التي تم تفكيكها “بثت عبر الإنترنت دعاية (جهادية) ونقلت مسلحين من شمال إفريقيا إلى سوريا وليبيا لحساب داعش”.

ونقلت فرانس برس عن الوزير الإيطالي إنه تجري مطاردة شخص رابع في إطار هذه “العملية المهمة” للأمن الإيطالي بالتنسيق مع النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في جنوى.

وأوضح البيان أن المجموعة كانت تمارس الاستقطاب عبر الإنترنت إضافة إلى الدعاية من خلال أسماء مستعارة وحسابات وهمية.

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