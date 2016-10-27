عميد إعلام أكاديمية الشروق تشرح القواعد والمعايير المنظمه للعمل الصحفي

قالت الدكتورة عميد المعهد الدولي العالي للاعلام بأكاديمية الشروق، هويدا مصطفي ، إن هناك بعض مقدمي البرامج قاموا بفرض آرائهم علي الجمهور دون مراعاة للمهنية، مشيرة إلى أن المجتمع المصري لم يعرف تعدد أنماط برامج التوك شو بشكل واسع، لاسيما مع دخول الصحفيين إلى مجال الصناعة التليفزيونية لأن الصحفي فى النهاية هو صاحب رأي.

وأضافت مصطفي، خلال حوارها لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن الصحفي لم يكتفي بدور الإعلامي الذي من المفترض أن يكون محايداً ليدير حوار بعيدًا عن التحليل وإظهار الرأي مع عرض كل القضايا.

وأكدت مصطفى، أن فكرة الزعيم السياسي من الإعلاميين والصحفيين، والتي أشار إليها نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد خلال حديثه بمؤتمر الشباب ارتبطت بحدوث الثورات فى مصر، وبالتالي كانت حالة طبيعية للحراك السياسي والمجتمعي الذي تطلب النبرة العالية فى الأصوات ليظهر مقدم البرامج ضد أو مع القضايا الإجتماعية، ولكن تظل فى النهاية حالة اسثنائية، ولا يجب أن تكون بشكل عام.

وأوضحت عميد الإعلام بأكاديمية الشروق، أن الإعلام في النهاية مهنة لها قواعد ومعايير ولا يجب تحطيمها بداعي فرض الرأي أو السيطرة علي الحدث، لافتة إلى أن ما يحدث هو خروج عن المهنية بشكل واضح، كما يجب أن يمنح الضيوف الفرصة فى التعبير عن وجهة نظرهم لكي يستفيد المشاهد من أجل احداث التوازن المطلوب عبر مسافة متساوية بين إدارة النقاش وعرض وجهات النظر.