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محافظ سوهاج يدفع بقوات حماية مدنية للسيطرة علي السيول في قري المحافظة

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محافظ سوهاج يدفع بقوات حماية مدنية للسيطرة علي السيول في قري المحافظة محافظ سوهاج يدفع بقوات حماية مدنية للسيطرة علي السيول في قري المحافظة

محافظ سوهاج – الدكتور أيمن عبد المنعم

كتب : هاني صابر

استجاب الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، لاستغاثة الاهالي ببعض القري في المحافظة، التي تعرضت للسيول بها ، حيث دفع بقوات الدفاع المدني وسرعة توجهها الي القري والمناطق التي وقعت بها سيول منذ ساعات قليلة ، للسيطرة علي الموقف.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ” ONA”، إن القوات بالمحافظة تتعامل بشكل سريع لانقاذ واسعاف الناس في القري التي تعرضت للسيول ، حيث توجهت 4 قوات انقاذ تابعة للحماية المدنية  لعدة قري منها الحاجر والجلاوية والصوامعة .

وأضاف المحافظ، أن عمليات السيطرة علي الموقف لا تزال مستمرة ، حيث تسعي القوات بشتي الطرق  لانقاذ الموقف دون اضرار واسعاف الحالات المصابة بتوافر سيارات الاسعاف المتلازمة مع قوات الانقاذ .

 

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