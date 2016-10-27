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فينغر: تشامبرلين يقترب من التشكيلة الأساسية لأرسنال

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فينغر: تشامبرلين يقترب من التشكيلة الأساسية لأرسنال فينغر: تشامبرلين يقترب من التشكيلة الأساسية لأرسنال

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال، إن أليكس أوكسليد تشامبرلين أصبح قريبا من التشكيلة الأساسية للنادي اللندني، بعد أن هز الشباك مرتين، الثلاثاء، وساهم في فوز فريقه على ريدينغ، فريق القسم الثاني في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال الفرنسي فينغر في تصريحات صحفية “لم يعد بعيدا كثيرا عن تشكيلة البداية.. عليه فقط الاستمرار في العمل على هذا المنوال واللعب بنفس الروح (ليضمن الحصول على مكان في تشكيلة البداية).”

وأشاد فينغر بلاعبه قائلا “إنه لاعب قوى ويجيد إنهاء الهجمات.. يعمل بكل جدية في تدريبات الفريق وهو يسير على خطى زميله الجناح ثيو والكوت.”

وبهدفي الثلاثاء، رفع أوكسليد تشامبرلين رصيده هذا الموسم إلى خمسة أهداف.

وكان أوكسليد تشامبرلين (23 عاما) قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيعيد التفكير في مستقبله مع أرسنال إن لم يحصل على فرصة للعب بصورة أكبر ضمن التشكيلة الأساسية.

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