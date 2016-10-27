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مباحث التموين بأسوان تضبط 8 أطنان سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

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مباحث التموين بأسوان تضبط 8 أطنان سولار قبل تهريبها للسوق السوداء مباحث التموين بأسوان تضبط 8 أطنان سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

>أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث بأسوان، اليوم الخميس، من ضبط 8 طن سولار معدة للتهريب فى السوق السوداء.

 

كانت معلومات وصلت لضباط مباحث التموين فى أسوان، برئاسة المقدم محمد الدخيلى، وكيل مباحث التموين، والنقيب أحمد عبد العزيز، معاون المباحث، عن قيام "مفيد.د" صاحب محطة وقود تمويل السفن السياحية شمال مدينة أسوان، بتجميع كمية كبيرة من السولار لبيعها فى السوق السوداء.

 

وبالعرض على العقيد محمد زردق، رئيس مباحث التموين، كلف بسرعة ضبط الكمية المهربة، والتى تمكنت القوة من ضبطها أثناء محاولة تهريبها عن طريق شاحنة نقل مواد بترولية تحمل 8 أطنان من السولار المدعم.

 

تم التحفظ على السائق والكمية المضبوطة لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر رقم 1683 جنح مركز شرطة أسوان لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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