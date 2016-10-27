غوارديولا كان قريبا من تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، عن وجود نوايا سابقة لإدارة نادي ريال مدريد من أجل التعاقد المدرب بيب غوارديولا عوضا عن المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وكان زيدان قد استلم مهمته مدرباً لريال مدريد منتصف الموسم الماضي خلفاً للإسباني رافائيل بينيتيز بسبب سوء النتائج، ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع الفريق حتى الآن.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن إدارة ريال مدريد حاولت التعاقد مع غوارديولا لتدريب الفريق خلفاً لبينيتيز قبل قدوم زيدان.

وأضافت أن غوارديولا لم يلتفت لاتصالات ريال مدريد في ظل وجوده مع بايرن ميونخ ورغبته في استلام مهمة جديدة في الدوري الإنجليزي.

ويعتبر غوارديولا المدرب الأفضل في تاريخ برشلونة – الغريم التقليدي لريال مدريد – بعد تحقيقه 14 لقب في 4 أعوام من 2008 حتى 2012، ويقود الآن مانشستر سيتي الإنجليزي.