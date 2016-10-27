أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غوارديولا كان قريبا من تدريب ريال مدريد

Google+ Print
غوارديولا كان قريبا من تدريب ريال مدريد غوارديولا كان قريبا من تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، عن وجود نوايا سابقة لإدارة نادي ريال مدريد من أجل التعاقد المدرب بيب غوارديولا عوضا عن المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وكان زيدان قد استلم مهمته مدرباً لريال مدريد منتصف الموسم الماضي خلفاً للإسباني رافائيل بينيتيز بسبب سوء النتائج، ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع الفريق حتى الآن.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن إدارة ريال مدريد حاولت التعاقد مع غوارديولا لتدريب الفريق خلفاً لبينيتيز قبل قدوم زيدان.

وأضافت أن غوارديولا لم يلتفت لاتصالات ريال مدريد في ظل وجوده مع بايرن ميونخ ورغبته في استلام مهمة جديدة في الدوري الإنجليزي.

ويعتبر غوارديولا المدرب الأفضل في تاريخ برشلونة – الغريم التقليدي لريال مدريد – بعد تحقيقه 14 لقب في 4 أعوام من 2008 حتى 2012، ويقود الآن مانشستر سيتي الإنجليزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا