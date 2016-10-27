أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " مارلي " عن علاقة المسلمين والمسيحيين -
تصريحات نارية من حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت وحديث عن تقصير لاعبيه بمباراة الإنتاج الحربى -
السفيرة عزيزة - أغنية " صاحبي وحبيبي " كلمات الشاعرة نورعبد الله -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ...التجربة اليابانية في التعليم أنجح من التجربة الأمريكية -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ألمانيا تتهم شاب سورى بالانتماء لداعش

Google+ Print
ألمانيا تتهم شاب سورى بالانتماء لداعش ألمانيا تتهم شاب سورى بالانتماء لداعش


> أعلنت النيابة العامة الألمانية، الخميس، أنها وجهت الاتهام في منتصف أكتوبر الجاري إلى شاب سوري وصل البلاد في خضم أزمة اللاجئين عام 2015، وذلك للاشتباه باتصاله بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت النيابة في بيانها الاتهامي الشاب البالغ من العمر ( 19 عاما) وصل إلى ألمانيا صيف 2015، لكنه “واصل عمله لصالح تنظيم داعش”.

وحسب بيان الاتهام، فإن الشاب السوري رصد أثناء زيارات إلى برلين أهدافا محتملة لشن هجمات، وأرسل شخصا واحدا على الأقل للقتال في سوريا.

وتابع الاتهام أن الشاب مثّل نقطة اتصال لساعين إلى تنفيذ هجمات في ألمانيا وأعرب عن استعداده مبدئيا بارتكاب هجوم في ألمانيا.

واعتقلت السلطات الألمانية السوري في مارس الماضي، مشيرة إلى أنه يواجه حاليا تهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”انتهاك قانون ضبط الأسلحة الحربية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا