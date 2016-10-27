ألمانيا تتهم شاب سورى بالانتماء لداعش



> أعلنت النيابة العامة الألمانية، الخميس، أنها وجهت الاتهام في منتصف أكتوبر الجاري إلى شاب سوري وصل البلاد في خضم أزمة اللاجئين عام 2015، وذلك للاشتباه باتصاله بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت النيابة في بيانها الاتهامي الشاب البالغ من العمر ( 19 عاما) وصل إلى ألمانيا صيف 2015، لكنه “واصل عمله لصالح تنظيم داعش”.

وحسب بيان الاتهام، فإن الشاب السوري رصد أثناء زيارات إلى برلين أهدافا محتملة لشن هجمات، وأرسل شخصا واحدا على الأقل للقتال في سوريا.

وتابع الاتهام أن الشاب مثّل نقطة اتصال لساعين إلى تنفيذ هجمات في ألمانيا وأعرب عن استعداده مبدئيا بارتكاب هجوم في ألمانيا.

واعتقلت السلطات الألمانية السوري في مارس الماضي، مشيرة إلى أنه يواجه حاليا تهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”انتهاك قانون ضبط الأسلحة الحربية”.