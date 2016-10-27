المنشطات تجرد 3 رباعات كازاخيّات من الذهب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس، تجريد 3 رباعات كازخستانيات متوجات بالذهب في ألعاب لندن الأولمبية 2012 بسبب المنشطات.

وشطبت نتائج زلفيا شينشانلو (53 كلغ) ومايا مانيزا (63 كلغ) وسفتلانا بودوبيدوفا (75 كلغ)، بعد إثبات تناولهن ستيرويد ستانوزول، وشينشانلو ستيرويد أوكساندرولون، إثر إعادة تحليل عيناتهن من بين مئات العينات من نسختي بكين 2008 ولندن 2012.

وجردت الرباعة بيلاروسية مارينا شكيرمانكوفا من برونزية 69 كلغ، فيما لم يجرد المصارع الروسي بيسيك كودوكوف صاحب فضية في لندن لأنه توفي عام 2013.

ولم تكشف اللجنة الأولمبية الدولية أسماء الرياضيين الذين سينالون الميداليات عوضا عن المجردين.