منظمة تابعة للأمم المتحدة: أخطار بيئية تهدد حياة أهالى الموصل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة فى بيان الخميس تسجيل أضرار بيئية نجمت عن حرق داعش منشآت نفطية ومصانع مع بدء عملية استعادة الموصل من قبضة المتطرفين قبل عشرة أيام.

وأوضحت المنظمة أنه "تم تحديد 19 بئرا نفطية مشتعلة عقب إطلاق العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل وحرق مخزونات من غاز ثانى أكسيد الكبريت فى مرفق صناعى مما أدى إلى تكوين سحابة سامة كبيرة".

وكان الجهاديون الذين استولوا على المدينة قبل عامين سعوا إلى اشعال حرائق فى محاولة لتعطيل الاقمار الصناعية والغارات الجوية، من دون جدوى، بحسب محللين.

وأشارت المنظمة إلى "كوارث صحية خطيرة من اختناق وأمراض الجهاز التنفسى يتعرض لها المدنيون" مشيرة إلى "تعرض أكثر من الف شخص أواخر الاسبوع الماضى فى نواحى منطقة القيارة وإجحالة ومخمور للاختناق نتيجة لإستمرار الانبعاثات السامة من حقول النفط والكبريت بالمنطقة بعد احتراق مصنع المشارق".

وتابعت "تدخلت الأمم المتحدة للبيئة، من خلال وحدة البيئة المشتركة وسهلت عمل خبراء المواد الخطرة الذين قدموا المشورة الفنية حول كيفية التعامل مع الحريق ومحطة المياه ما ادى إلى تسرب غاز الكلور واصابة نحو 100 من المدنيين الذين استدعت حالتهم العلاج الطبي".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن اعلن السبت الماضى اخماد الحريق الذى اضرمه جهاديون فى معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل.

وأكد مسؤولون عراقيون الخميس السيطرة التامة على الحريق فى حين قال مسؤول عسكرى أن الانبعاثات السامة ادت إلى وفاة شخصين.

وشنت القوات العراقية فى أكتوبر الجارى عملية واسعة لاستعادة السيطرة على الموصل ثانى اكبر مدن العراق واخر اكبر معاقل الجهاديين فى البلاد.