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طليقة عمرو دياب شيرين رضا تعترف: لا زلت أحبّه

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الخميس 27-10-2016 16:28

القاهرة_عمرو رضا

خالفت الفنانة رضا كل التوقعات أثناء مشاركتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، بعدما قدّمت نصائح مغايرة تماماً لما فعلته هي شخصياً في حياتها الخاصة، حيث طالبت النساء بعدم البحث وراء أزواجهن، وتقبّل فكرة أن تكون هناك صديقة مقرّبة لزوجها يحكي لها تفاصيل حياته مؤكّدة أنّ الصداقة بين الرجل والمرأة لا تعني الحب دوماً، وأخيراً التخلّي عن كرامتها للحفاظ على الحب.
شيرين أكدت أنّ بحث أي زوجة وراء زوجها سواء عبر الهاتف المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي، سيؤدي بها إلى حقائق تهدم حياتها الزوجية، لذا طالبت كل سيدة بالتوقّف عن التفتيش وراء زوجها، الا إذا كانت متأكّدة من خيانته وتريد الدليل.
وطالبت شيرين كل سيدة بالحفاظ على بيتها والتنازل عن كرامتها طالما تحب زوجها وهو يستحق التسامح وقالت: بطلوا تدعبسوا ورا رجالتكوا عمّال على بطال حتلاقي حاجة مش حتعجبك وساعتها حتضطري تسامحي أو متكمليش، أنا شايفة أنك تسامحي، عندك الاختيار.. ما تبوظيش حبك عشان كرامتك لأن مفيش حاجة اسمها كرامة في الحب، بس الراجل كمان يكون يستاهل وبيتعامل بنفس التفكير.
شيرين أكّدت أنّ طلاقها من لم يجعل الحب بينهما يتحول إلى كراهية، بل العكس، وقالت : أنا بحب عمرو وزينة وولادهم، كان حب واتغير شكله مش أكتر.
وأكدت أن تجنّب الزواج يجعل السيدة أفضل و"أروق" وأن الحياة مع الرجل عمرها ما كانت أمان مشيرة إلى طلاقها مرتين قبل أن تبلغ عامها السادس والعشرين.

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سيدتي

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