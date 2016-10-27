مفاجأة: جائزة فاتن حمامة ليحيى الفخراني ومحمد خان وأحمد حلمي

كشفت د. ماجدة واصف رئيسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن قرار منح جائزة فاتن حمامة للعام 2016 للنجم الكبير يحيى الفخراني بأول تكريم له من مهرجان السينما، ولكنه لن يحصل على الجائزة بمفرده، حيث تقرر منحها لخمسة نجوم آخرين أبرزهم النجم الشاب أحمد حلمي علماً أن الجائزة تمنح، بناء على مبادرة من أسرة سيدة الشاشة العربية للشخصيات السينمائية التي ساهمت، وما زالت، في الإرتقاء بالفن السينمائي.

د. ماجدة واصف أكدت بالمؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان أن الجائزة ستذهب لاسم المخرج الكبير الراحل محمد خان الذي تم اختياره كأول اسم من قبل رحيله، إلى جانب الشيخ عمر سيسوكو والمنتج الفلسطيني حسين القلا ، والمخرج الألماني كريستيان والفنان أحمد حلمي، إضافة للفنان القدير يحيى الفخراني.

الأسماء الواردة بالتكريم كلها تستحق جائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية ..ولكن المفاجأة باسم أحمد حلمي ..برأيك هل يستحقها؟