بعد نفاذها.. أنغام تتهرب من أزمة تذاكر حفل "عيد الحب" فهل تدفع الثمن؟

طلبت المطربة أنغام من جمهورها مهلة لتتفرغ لبروفات حفلها المنتظر يوم 4 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، وعدم الزج بها في قضية نفاذ التذاكر المخصصة للحفل بعد ساعتين فقط، كما تهربت من الرد على شائعات بيع التذاكر بالسوق السوداء، واطلقت مساء امس تغريدة للخروج من الأزمة المتصاعدة!!

أنغام تلقت المئات من الرسائل الغاضبة بسبب استيلاء تجار السوق السوداء على التذاكر المخصصة لحفل "عيد الحب" ضمن برنامج اليوبيل الفضي لمهرجان الموسيقى العربية، وفشلت في البحث عن حل للأزمة، فاطلقت مساء أمس تغريدة عبر حسابها الموثق بموقع تويتر قالت فيها: "خلينا نتفق يا إني انشغل ب بروفات حفلي او انشغل بحل مشاكل التذاكر تختاروا ايه ؟ ويسمحولي الكل على قولة اصولتي . مسائكم سعيد ".

تعليقات الجمهور كلها ذهبت لصالح تفرغ أنغام للبروفات، ولكن طلب منها البعض تدخل مدير أعمالها لحل الأزمة، ووضع نظام يمنع بيع التذاكر بالسوق السوداء بأضعاف ثمنها ورد عليها معجب يدعي حمزة: "عالاتنين، اكيد ليكي مدير اعمال يعني يقدر يتصرف...مش منطقي اننا مش عارفين نحضرلك حفله علشان مش معانا واسطه".

أضاف معجب آخر يدعي يحيى: "ايه اللي يمنع انك تهتمي بالحاجتين في وقت واحد ... الناس عاوزه تحضر حفلتك والمنظمين بيبيعوا التذاكر سوق سودا ....ده مايستدعيش تدخلك؟".

أزمة تذاكر حفل أنغام تتصاعد خصوصاً مع بدء حملة لمقاطعة شراء التذاكر من السوق السوداء وترك المسرح خالياً والمقصود فضح إدارة الأوبرا المصرية ولكن أنغام ستدفع الثمن؟