بالفيديو: مي عز الدين تتمنى تحقيق هذه الشائعة

من بين كل الشائعات التي تطول حياتها الخاصة، وعملها، تمنت النجمة مي عز الدين أن تتحقق شائعة واحدة، وهي اجراء جراحة تجميل لاصلاح أنفها، واعترفت بالبرومو الأول لطلتها المنتظرة عبر برنامج "ست الحسن" ، أن أسوأ فترات يومها هي الدقائق التي تلي استيقاظها من النوم!!

النجمة الشابة نشرت البرومو رسمياً عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام، واشارت فيه الى انها تكون بأسوأ حالتها بعد الاستيقاظ من النوم، وأكدت أنها تقضي الساعات على النت للإهتمام بوصفات الشعر، واعتبرت روابط المعجبين بها أفضل ما ربحته من عملها بالفن، وقالت إن أكثر شائعة سمعتها عن نفسها وقالت يا ريت تتحقق هي "عملت مناخيرها"!!

شاهد برومو حلقة مي عز الدين مع برنامج ست الحسن

