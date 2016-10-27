هل تكون نادين نجيم مفاجأة "آراب كاستينغ"؟

يتواجد أعضاء لجنة تحكيم برنامج الهواة الخاص بالتمثيل "آراب كاستينغ" قصي خولي وباسل خياط وغادة عبد الرازق، في بيروت لتصوير الموسم الثاني منه.

ويبدو لافتاً إنشغال مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور وفيديوهات عفوية، حيث تظهر مرة وهي تتناول الطعام في إحد المطاعم، أو تستعرض "اللوك" الذي سوف تطل به، ومرة أخرى وهي تصفف شعرها.

وسط كل ذلك، بدا لافتاً تصريح للفنانة نادين نجيم، عبرت عنه بتغريدة عبرحسابها الرسمي على "تويتر" لا تنفي ولا تؤكد فيه مشاركتها ببرنامج "آراب كاستينغ"، ولكنه يوحي بأنه عرض عليها المشاركة كعضو لجنة تحكيم في البرنامج، حيث كتبت "إلى حد الآن ليس لي أي دخل ببرنامج آراب كاستينغ. لا قررت ولا عندي علم عم شوف اسمي عم يتداول بكثرة كعضو لجنة تحكيم وهيدا الشي مش مزبوط".

وفي هذه التغريدة التي بدأتها نادين بجملة "إلى حد الآن" يمكن الإستنتاج، أنها لم توافق حتى الآن على عرض مشاركتها كعضو لجنة تحكيم، كما يتم تداوله في الإعلام، وأنها لا تزال في مرحلة دراسة هذا العرض. وفي حال موافقتها فهل هذا يعني أنه سيتم استبدالها بالممثلة كارمن لبس؟