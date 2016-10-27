هل يُخلى سبيل سعد المجرد مقابل نصف مليون دولار؟

لا أحد يعرف، ما الذي يحصل مع النجم المغربي سعد المجرد، بعد توقيفه ليلة امس لدى الشرطة الفرنسية، بتهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية التي ادعت عليه، حتى والده أشار إلى أن لا معلومات لديهم حول الموضوع وأنهم لا يزالون ينتظرون للحصول على معلومات جديدة بشأن القضية، مشيراً إلى أن الحقيقة ستظهر قريباً.

قانونياً، سيبقى المجرد رهن الإعتقال لمدة 48 ساعة، أي حتى يوم غد حيث سيمثل أمام قاضي التحقيق، وفي حال تمت إدانته بتهمة ارتكاب جرم الإغتصاب، عندها يصدر حكم السجن بحقه .

آخر المعلومات أكدت، أن الشرطة الفرنسية تبحث عن الدليل من خلال كاميرات الفندق، الذي كان يتواجد فيه المجرد مع الفتاة، وعلى ضوئها، يمكن التاكد من براءته أو عدمها. وفي حال تبين أن المجرد قام بفعل الإغتصاب، فإن القانون الفرنسي، ينص على سجنه لمده 15 عاماً، أما إذا تبين أنه بريء فسيخلى سبيله.

لكن تم تسريب معلومات، أشارت الى أن الفتاة التي إدعت عليه، يمكن أن تتنازل عن الدعوى، في حال ثبت إدانته، مقابل نصف مليون دولار أميركي.